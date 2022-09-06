نشكركم على متابعتكم خبر المركزي يكشف حجم رأسمال واحتياطيات البنوك بنهاية الربع الثاني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 399.3 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. مقارنة بنحو 395.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2022.

وقال المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفيّة وأسواق المال في الدولة الصادر اليوم. إن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس سنوي بنسبة 3.8%، مقابل 384.5 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الماضي.

وذكر التقرير أن نسبة إجمالي كفاية رأس المال بلغت 16.9% بنهاية الربع الثاني، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال البالغة 13%.

وأوضح التقرير أن إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة ارتفع بنسبة 3.4% على أساس ربعي، ليصل إلى 3.449 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني. بينما ارتفع إجمالي أصول البنوك على أساس سنوي، بنسبة 7.5%.

وزاد إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.9% على أساس ربعي، ليصل إلى 1.866 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.5%.

ولفت إلى أن ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفعت بنسبة 4.3% على أساس ربعي. وبنسبة 9.6% على أساس سنوي لتصل إلى 2.091 تريليون درهم. وارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 2.9% على أساس ربعي لتصل إلى 1.843 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من سنة 2022.

كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 15.6% على أساس ربعي لتصل إلى 248.4 مليار درهم في نهاية يونيو 2022. وعلى أساس سنوي ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 9.5% بينما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 10.1%.