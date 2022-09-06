نشكركم على متابعتكم خبر هذه هي الدراجات الكهربائية «ذات المقعد» المستثناة من الحظر في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 10:57 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

حددت اللائحة التنظيمية الخاصة باستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في أبوظبي، نوعين مصرح باستخدامها من قبل الجمهور وهما «الدراجات الهوائية والسكوتر اليدوي والكهربائي»، أما المحظورة فهي الدراجات الكهربائية ذات المقعد.

وأوضح دليل الضوابط والاشتراطات الفنية لاستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في إمارة أبوظبي الذي أصدره مركز النقل المتكامل، أن الدرجات الكهربائية الخاصة بفئات «كبار السن وأصحاب الحالات الصحية الخاصة وأصحاب الهمم» والتي تستخدم على الأرصفة فقط مستثناة من الشروط والمتطلبات المتعلقة بأنواع الدراجات الهوائية والكهربائية المصرح باستخدامها في الإمارة.

ويصرح الجهاز بحسب الحالة ومتطلبات الاستخدام فيما يخص كبار السن ويسمح بالمواصفات التالية:

– بأن تكون الدراجة الكهربائية ذات 3 -4 عجلات.

– ألا يزيد عرض الدراجة على 165 سنتيمتراً.

– أن تكون سرعة الدراجة الكهربائية لا تتعدى 15 كيلو متراً في الساعة.

– يسمح بوجود سلة في حال كانت ضمن مواصفات تصنيع الدراجة الكهربائية.

– حددت اللائحة التنظيمية مواصفات الدراجات الهوائية التي يمكن استخدامها أن تكون ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها، فيما السكوتر الكهربائي، هي مركبة ذات عجلتين أو أكثر، ومزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف ولا يوجد بها مقعد.

– تكثف شرطة أبوظبي حملاتها المرورية لضبط مخالفي اشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية «السكوتر» ضمن جهودها في تعزيز السلامة المرورية لمستخدميها وحفاظاً على سلامة المشاة بمختلف التقاطعات الحيوية في إمارة أبوظبي.