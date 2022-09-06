نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك إي سواتيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 10:57 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى جلالة الملك “مسواتي الثالث”، ملك مملكة إي سواتيني، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك “مسواتي الثالث”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” برقية تهنئة مماثلة إلى معالي “كليوباس سيفو دلاميني”، رئيس وزراء مملكة إي سواتيني.