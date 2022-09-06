نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يزور رائد الفضاء سلطان النيادي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 09:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، منزل رائد الفضاء سلطان النيادي في منطقة أم غافة بمدينة العين.

وتبادل سموه مع النيادي و أفراد عائلته الأحاديث الودية معرباً عن فخره بأبناء الإمارات الذي يضيفون لأنفسهم و وطنهم إنجازات نوعية.

واطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استعدادات النيادي لمهمته المقبلة إلى محطة الفضاء الدولية التي تستمر ستة أشهر كونه أول رائد فضاء عربي يقوم بهذه المهمة.

وقال إن دولة الإمارات ستواصل تعزيز موقعها في مختلف العلوم خاصة العلوم الحديثة و الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا المتقدمة وغيرها بهمة و قدرات أبنائها، مشيداً بعزيمة رائد الفضاء سلطان النيادي وسعيه لتحقيق إنجازات لوطنه وأعرب عن ثقته بقدراته وإمكانياته لتحقيق نجاح جديد باسم دولة الإمارات.

من جهته، أعرب النيادي عن سعادته واعتزازه بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة مثمنا حرص سموه على متابعته الشخصية المتواصلة لاستعداداته للمهمة التاريخية، معبراً عن شكره للقيادة الرشيدة للثقة الغالية التي منحته إياها لتمثيل الدولة مؤكداً أنه على أتم الاستعداد لإنجاز المهمة طويلة الأمد التي تعد الأولى لرواد الفضاء العرب.

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.