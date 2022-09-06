نشكركم على متابعتكم خبر تسيير أولى طائرات المساعدات الإنسانية من دبي إلى باكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 09:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انطلقت من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي اليوم أولى طائرات المساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة ملايين المتضررين من الفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث الأراضي الباكستانية، وأثّرت في الملايين، ودمّرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وتم نقل الدفعة الأولى من المساعدات، من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية التي تعمل على تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى مدينة كراتشي في باكستان، وذلك في ثلاث رحلات جوية حمّلت 33 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية من مخازن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على متن طائرات من طراز .c130

ويستفيد 13,600 شخص من الدفعة الأولى من معونات الجسر الجوي من المساعدات الإنسانية والإغاثية الذي تنظمه “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية لتقديم دعم مباشر للمتضررين من الفيضانات في باكستان.

ومن المخطط أن تنطلق 9 رحلات إضافية خلال الأسبوع المقبل لإرسال المزيد من مواد الإغاثة نيابة عن شركاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وتعمل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية نيابة عن الشركاء والجهات المعنية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للتخفيف من معاناة الآلاف.

وتسهم المساعدات، في توفير المستلزمات الطبية والصحية الأساسية التي تخفف انتشار الأمراض والأوبئة الناجمة عن تجمعات المياه الراكدة في المناطق التي غمرتها الفيضانات، بالإضافة إلى مساعدات معيشية مثل أدوات النظافة الشخصية لتسهيل حياة النازحين في أماكن الإيواء المؤقت، فضلاً عن معونات غذائية للأفراد والأسر الأكثر تضرراً من الأزمة.