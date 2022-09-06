نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يبعثان برقية تعزية إلى الرئيس الصيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 09:58 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له محافظة لودينغ في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، وبلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.