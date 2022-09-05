نشكركم على متابعتكم خبر مزايا جديدة للإقامة الذهبية في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 10:56 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن مزايا الإقامة الذهبية في اللائحة الجديدة لقانون الإقامة لشؤون الأجانب بالدولة والتي تشمل:
- إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية.
- إلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها.
- مزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة في حال وفاة المعيل.
- تنويع فئات الإقامة الذهبية لتشمل العلماء والمتخصصين والنوابغ.
- شراء العقار بقرض يمكن المستثمر العقاري من الإقامة الذهبية.
- إجراءات مرنة لمنح الإقامة لفئة ريادة الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين.