نشكركم على متابعتكم خبر مزايا جديدة للإقامة الذهبية في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 10:56 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل : أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن مزايا الإقامة الذهبية في اللائحة الجديدة لقانون الإقامة لشؤون الأجانب بالدولة والتي تشمل: إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية.

إلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها.

مزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة في حال وفاة المعيل.

تنويع فئات الإقامة الذهبية لتشمل العلماء والمتخصصين والنوابغ.

شراء العقار بقرض يمكن المستثمر العقاري من الإقامة الذهبية.

إجراءات مرنة لمنح الإقامة لفئة ريادة الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين.