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مزايا جديدة للإقامة الذهبية في الإمارات

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 10:56 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن مزايا الإقامة الذهبية في اللائحة الجديدة لقانون الإقامة لشؤون الأجانب بالدولة والتي تشمل:

  • إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية.
  • إلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها.
  • مزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة في حال وفاة المعيل.
  • تنويع فئات الإقامة الذهبية لتشمل العلماء والمتخصصين والنوابغ.
  • شراء العقار بقرض يمكن المستثمر العقاري من الإقامة الذهبية.
  • إجراءات مرنة لمنح الإقامة لفئة ريادة الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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