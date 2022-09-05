نشكركم على متابعتكم خبر “سيارة أجرة” بدون سائق تُحلّق في سماء دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

‏تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ”تكسي دبي” وهي تحلق فوق سماء الإمارة.

وأظهر الفيديو “تكسي دبي” الطائرة وهي تحط أمام الأبنية لتقل شاباً، مما أثار إعجاب المشاهدين.

وتعكس تجربة سيارة الأجرة الطائرة بدون طيار في دبي مدى التطور التكنولوجي الذي وصلته الإمارة. والذي يترجم استراتيجية دبي الهادفة إلى تخفيف الازدحام المروري وتحقيق الأمان.

وأبهرت دبي من خلال اختراع “تكسي دبي الطائر” العالم بأسره، وأكدت من خلاله على أنها عاصمة عالمية للابتكارات والتطورات التكنولوجية الهادفة لخدمة البشرية.