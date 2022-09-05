نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يأمر ببناء مجمع سكني لجامعة خورفكان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 04:57 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل : أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بتشييد 3 مجمعات سكنية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والطالبات في جامعة خورفكان. ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. دائرة الأشغال العامة بالشارقة بالبدء في إنشاء مجمع سكني بجامعة خورفكان. لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والطالبات.