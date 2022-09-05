نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكباً للمركبات وسط الصومال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكباً من المركبات في إقليم هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.