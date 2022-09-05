تعيين د. فيصل العيان مديراً لمجمع كليات التقنية العليا

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 12:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن مجلس أمناء كليات التقنية العليا، تعيين سعادة الدكتور “فيصل العيان”، مديراً لمجمع كليات التقنية العليا.

ورحب معالي الدكتور “عبدالرحمن بن عبدالمنان العور”، وزير الموارد البشرية والتوطين ، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، رئيس مجلس الأمناء. بسعادة الدكتور “فيصل العيان”، وهنأه على ثقة مجلس الأمناء، متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

وأكد معاليه دعم مجلس الأمناء للمدير الجديد لمجمع كليات التقنية العليا لتحقيق الأهداف المنشودة. والتي تمكن المؤسسة الأكاديمية من مواصلة مسيرتها بنجاح، والمضي قدماً في إعداد أفضل الكفاءات. وتمكينها من مهارات المستقبل بما يتماشى مع التوجهات والرؤى الوطنية.

من جانبه، عبر سعادة الدكتور “فيصل العيان”، وفق “وام”، عن امتنانه وتقديره لثقة معالي رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس.

وأكد أن كليات التقنية العليا ستمضي نحو المستقبل بكل ثقة وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة لتسليح أبنائها وبناتها الطلبة بمهارات المستقبل. من خلال برامجها التعليمية والتدريب والتأهيل وتطوير الكفاءات بما يواكب تطلعات سوق العمل ومجتمع الأعمال في الدولة.

وأضاف أن “توجهات الحكومة الرشيدة في استشراف المستقبل تعتبر خارطة طريق لقيادة مجمع كليات التقنية العليا لتطوير التعليم وتعزيز مخرجاته. لتجهيز الطلبة لسوق العمل بما يعزز من تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، ورفع رصيد ومؤشرات الدولة في جميع المحافل والتقارير الإقليمية والدولية”.