نشكركم على متابعتكم خبر “سالك ” تعتزم طرح 20% من أسهمها في سوق دبي المالي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 11:57 صباحاً -

متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شركة “سالك”، اليوم، عزمها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي، وإدراج أسهمها العادية “الأسهم” للتداول في سوق دبي المالي.

وكشفت “سالك”، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، خلال مؤتمر صحفي، أنها ستتيح 1.5 مليار من الأسهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم خلال عملية الاكتتاب. والتي تمثل ما نسبته 20 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال “سالك”.

وتتألف عملية الطرح من المشتركين الأفراد “الشريحة الأولى” والمستثمرين المحترفين “الشريحة الثانية” والموظفين المؤهلين “الشريحة الثالثة”.

وستبدأ فترة الاكتتاب في 13 سبتمبر 2022 ومن المتوقع أن تنتهي بتاريخ 20 سبتمبر 2022 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 21 سبتمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين.

وتحتفظ حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية “المساهم البائع”، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب. وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. تصريحاً شرعياً يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75 مليون درهم، مقسم إلى 7.5 مليار سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم.

وبعد استكمال الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام. وتتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023. كما تتوقع الشركة توزيع 100% من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون / متوقع بلوغ الاحتياطي القانوني مبلغ 37.5 مليون درهم قبل توزيع أول أرباح/.

ومن المتوقع أن تمتد فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات من 13 إلى 20 سبتمبر 2022. بينما تمتد فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين من 13 إلى 21 سبتمبر 2022.

وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد خلال وبعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب. وسيكتتب المشاركون في طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بسعر الطرح.