نشكركم على متابعتكم خبر وفاة إحدى طالبات «مدرسة البصائر الخاصة» بالشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 11:57 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

نعت «مدرسة البصائر الخاصة» بالشارقة، إحدى طالباتها بالصف الخامس، وتدعى إمارات حسن الشريدة، التي وافتها المنية أمس.

وعلمت «الخليج» أن الطالبة «إمارات، قد توفيت في وطنها بسوريا، بسبب مضاعفات ناتجة عن إجراء عملية جراحية لها. ونشرت المدرسة على موقعها في «فيسبوك» النعي قائلة «ببالغ الحزن والأسى، تنعى مدرسة البصائر الخاصة الطالبة إمارات حسن الشريدة، من الصف الخامس».

وتقدمت إدارة المدرسة إلى ذوي الفقيدة بأصدق مشاعر التعازي والمواساة داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.