نشكركم على متابعتكم خبر بلدية دبي تلزم مسابح الفنادق بهذا الأمر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 10:59 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

دعت بلدية دبي مشغلي المسابح في المنشآت الفندقية، إلى ضرورة توفير عدد كاف من المنقذين حسب المساحة، فإذا كانت مساحته أقل من 170 متراً لا يقل عن منقذ وفي حالة مساحة المسبح 1000 متر يجب أن يتوافر 4 منقذين.

وأفادت البلدية أنه يجب توافر المؤهلات والتدريب الكافي للمنقذين بشأن طريقة الإنقاذ والإشراف على حوض السباحة، ولا يسمح بممارسة المنقذ لمهام أخرى، إضافة إلى توفير سترات السباحة الواقية من الغرق.

وأكدت البلدية أهمية عدم ترك الأطفال بمفردهم في المسابح بدون مرافق، حتى لا يتعرضوا لحوادث الغرق، ووضع لوحات بجميع التعليمات الإرشادية عند حوض السباحة في مكان واضح وباللغتين العربية والانجليزية، وأهمية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار حفاظاً على سلامتهم.

وأضافت البلدية أنها تقوم باعتماد جميع مخططات أحواض السباحة العامة والخاصة قبل البدء ببناء المسبح، وذلك لضمان اتباع أعلى مواصفات ومتطلبات الصحة والسلامة العامة في المسابح، مؤكدة حرصها على إعداد وتنفيذ حملات توعية وبشكل مستمر ودوري، لتوعية المجتمع بالإرشادات الواجب اتباعها في أحواض السباحة

وقالت إن من متطلبات السلامة لأحواض السباحة ضرورة، أن يتم تصميم حوض السباحة ليتضمن نظاماً لتصفية المياه وإعادة تدوير وتطهير مياه الحوض، وتنفيذ إجراءات الرقابة الأخرى الخاصة بالسلامة والصحة التي تتخذ عند مرحلة التصميم ووقت التشغيل.

هذا وأكدت البلدية، أن تكون أرضية المسبح فاتحة اللون وملساء لكي تتحمل إجراءات التنظيف المتكررة، وأن تكون جميع مستلزماته مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل، إضافة إلى التأكد من أن لا تزيد فترة الانقلاب لمياه الحوض عن 4 ساعات.

ولفتت إلى أن من معايير السلامة أن يكون حوض السباحة خالياً من أي عوائق أو أجسام غريبة تعيق مرتادي الأحواض، وأن يتم توفير مدخل مياه واحد لكل 45 متراً مكعباً، ولا يُسمح بوجود مسبح بدرجات إلا إذا كان المسبح ضحلاً ولا يتجاوز عمقه متراً واحداً، كما يمنع تغيير تصميم أحواض السباحة أو إضافة لوح للقفز إلا بعد مراجعة إدارة الصحة والسلامة العامة.