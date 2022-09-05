نشكركم على متابعتكم خبر خط سريع للحافلات لمسافري “ويز إير” من دبي إلى مطار أبوظبي الدولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 5 سبتمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

وقعت هيئة الطرق والمواصلات وشركة كابيتال اكسبرس للنقل البري السريع اتفاقية لنقل المسافرين عبر خطوط ويز إير، من إمارة دبي إلى مطار أبوظبي الدولي /المبنى 3،2،1/والعكس، وذلك بهدف الربط بين مطار أبوظبي الدولي ومحطة حافلات ابن بطوطة في إمارة دبي، من خلال خط سريعللحافلات بين الإمارتين.

وهذه الخدمة مُخصّصّةٌ حالياً فقط للمسافرين عبر خطوط ويز إير، وستكون تعرفة الحافلة ضمن قيمة تذاكر السفر، وزودت الحافلات الفاخرة، التي تعمل على هذا الخط، بمساحات تستوعب أمتعة المسافرين.

وضمن الاتفاقية ستقوم هيئة الطرق والمواصلات بتوفير المواقف والبنية التحتية المناسبة لتوفير الخدمة داخل إمارة دبي من خلال محطة ابن بطوطة للحافلات، وتعمل الهيئة على المراقبة والاشراف على سير العمل في محطة ابن بطوطة للحافلات لضمان سلامة جميع الركاب في المحطة، فيما ستتولى شركة كابيتال اكسبريس للنقل البري السريع سلامة الركاب المنقولين على متن حافلاتهم من محطة ابن بطوطة للحافلات إلى مطار أبوظبي الدولي وبالعكس كونها الجهة المشغلة للخدمة.

وأكد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أهمية توقيع الاتفاقية مع شركة كابيتال اكسبرس للنقل البري السريع، التي ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز النقل بين إمارتي دبي ومطار أبوظبي الدولي الأمر الذي سَيُسَهِّلُ تنقل الركاب الراغبين بالسفر إلى الخارج عبر مطار العاصمة.

و أوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق عدة اهداف منها ربط كل من مطار أبوظبي الدولي في إمارة أبوظبي بمحطة ابن بطوطة للحافلات في إمارة دبي، التعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة كابيتال اكسبرس للنقل البري السريع لتقديم خدمات مشتركة إلى الركاب المتنقلين بين الإمارتين ونقل الركاب من محطة حافلات ابن بطوطة في دبي إلى مطار أبوظبي الدولي وبالعكس عبر حافلات توفرها شركة كابيتال اكسبريس للنقل البري السريع.

ومن جهته ذكر إياد إسحاق الأنصاري، المدير التنفيذي لشركة كابيتال اكسبرس للنقل البري السريع ان الربط المباشر بين المناطق الحيوية بين الإمارتين وتحديداً مطار أبوظبي، يعزز من انسيابية حركة السياحة القادمة إلى العاصمة أبوظبي، ويمنح تسهيلات للمسافرين من خلال توفير الوقت والجهد، مما سينعكس ايجابا على تجربة السياح والطيران القادمة لدولة الإمارات.