نشكركم على متابعتكم خبر التربية تعتمد الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

اعتمدت وزارة التربية والتعليم الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، والذي يمثل إطاراً عاماً يستهدف كافة العاملين في القطاع التعليمي في الإمارات، الحكومي والخاص، ويحدد أهم المعايير والأخلاقيات والسلوكيات للعاملين ومسؤولياتهم في المؤسسات التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم في بيان، نشره معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، عبر حسابه في “تويتر”، على غرس القيم الايجابية في نفوس الطلبة وصونهم من الافكار الدخيلة والتوجهات غير السوية على الدين والعادات والتقاليد الوطنية.