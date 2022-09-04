نشكركم على متابعتكم خبر هكذا سيكون طقس الدولة يوم غدٍ الإثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

و أوضح المركز – في بيانه اليومي – أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 08:46 و المد الثاني عند الساعة 18:57 و الجزر الأول عند الساعة 10:58 و الجزر الثاني عند الساعة 04:00.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 15:22 والمد الثاني عند الساعة 06:50 و الجزر الأول عند الساعة 10:40 والجزر الثاني عند الساعة 23:19 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 41 30 65 20 دبي 41 30 80 25 الشارقة 40 28 75 20 عجمان 39 28 70 25 أم القيوين 39 27 75 30 رأس الخيمة 40 27 65 25 الفجيرة 35 29 85 30 العين 41 28 55 10 ليوا 43 28 50 10 الرويس 44 29 65 10 السلع 44 28 60 45 دلما 39 30 85 35 طنب الكبرى 37 30 80 40 طنب الصغرى 37 30 80 40 أبو موسى 37 31 85 50