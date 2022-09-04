نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. جهود إغاثية لدعم ضحايا السيول والفيضانات في السودان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 04:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تواصل دولة الإمارات جهودها الإغاثية والإنسانية لدعم ضحايا السيول والفيضانات التي تعرض لها عدد من ولايات السودان من خلال توزيع المساعدات الغذائية والدوائية والإيوائية على الأسر المتضررة. ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي سيرته الدولة دعما للشعب السوداني الشقيق.

فقد وزّعت الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار هذه الجهود 500 سلة غذائية وأكثر من 500 خيمة. على الأسر السودانية المتضررة في قرية دار السلام ومنطقة مربع 70 التابعتين لمحلية المناقل بولاية الجزيرة.

استفاد منها 3500 شخص إضافة إلى توزيع الهدايا والألعاب على أطفال المنطقتين بهدف إدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

جدير بالذكر أن أربع طائرات كانت قد وصلت إلى السودان الشقيق ضمن الجسر الإغاثي الإماراتي حاملة على متنها 120 طناً من المساعدات الغذائية والدوائية والإيوائية.

فيما تم شراء كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية من السوق المحلي السوداني لمساعدة الأشقاء من أبناء الشعب السوداني وتحسين حياتهم المعيشية في هذا الظرف العصيب.