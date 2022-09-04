نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي.. نوبة صرع تعيد طائرة متجهة إلى باكو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أفاد متحدث مسؤول في شركة ويز إير أبوظبي أن الرحلة رقم 5w7015 المتجهة من أبوظبي إلى العاصمة الأذرية باكو صباح أمس الأحد، قد عاودت أدراجها إلى مطار أبوظبي الدولي، بعد أن أمضت ساعة كاملة في الأجواء، وذلك بسبب معاناة أحد الركاب من نوبة صرع.

وذكر المتحدث أن الشركة قد قدمت الإسعافات الأولية للمصاب، إلى حين هبوط الطائرة في مطار أبو ظبي الدولي، وجرى نقل المسافر المصاب إلى مستشفى قريب، وأوضح أن سلامة وأمن الركاب والطواقم الجوية تظل على رأس أولويات الشركة.