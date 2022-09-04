الهلال الأحمر الإماراتي:افتتاح مستشفى”أم الإمارات” في جزيرة موهيلي.

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 04:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستشفى “أم الإمارات” للأم والطفل في جزيرة موهيلي. ضمن عدد من المشاريع التنموية التي تم تنفيذها للمتأثرين من إعصار “كينيث” الذي ضرب جمهورية القمر المتحدة قبل أربع سنوات، بالتعاون مع سفارة الدولة في موروني.

جاء ذلك بناءاً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية للهلال الأحمر الإماراتي. ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

ويستفيد حوالي 20 ألف شخص من سكان الجزيرة من المستشفى الذي استهدف دعم قطاع الصحة على وجه الخصوص وتعزيز قدراته وتحسين خدماته لصالح الأهالي هناك.

ويتكون المستشفى من عدد من المرافق الحيوية التي تشمل العنابر وأقسام العناية المركزة والولادة الطبيعية والعمليات الجراحية والتخدير والتعقيم والعناية الفائقة للخدج. إلى جانب مكاتب الإدارة واستراحات للأطباء والممرضين والكوادر الطبية عموما.

وأعرب عدد من المسؤولين في جزر القمر والأهالي عن شكرهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على مبادراتها النبيلة في بلادهم.

معلنين تقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على وقوفها الدائم مع أوضاعهم ودعمها المستمر لقضاياهم الإنسانية.

مؤكدين أهمية الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة القمرية لتخفيف معاناة السكان المحليين وتحسين ظروفهم وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات الإنسانية في مختلف المجالات.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد افتتحت سابقا المرحلة الأولى من مشاريع إعادة الإعمار في جمهورية القمر المتحدة، والتي تضمنت إنشاء وصيانة 12 مدرسة وتأهيلها وتجهيزها بالمعدات والمستلزمات الدراسية، ضمن مبادراتها لدعم قطاع التعليم على الساحة القمرية