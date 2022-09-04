نشكركم على متابعتكم خبر 3 منها كاملة.. جامعة دبي تقدم 16 نوعاً من المنح الدراسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 02:52 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تقدم جامعة دبي للطلبة الجدد من المواطنين والمقيمين في العام الأكاديمي الجديد 2022/2023 أكثر من 16 نوعاً للبرامج المختلفة لمراحل البكالوريوس والماجستير..

وقال الأستاذ الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي إن هذه المنح والتخفيضات تأتي في إطار دور الجامعة في تيسير العلم والمعرفة للأجيال الجديدة باعتبارها ليست جامعة ربحية وبهدف تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

وأوضح أن المنح التي تقدمها والتي تصل إلى أكثر من 16 نوعاً من المنح التعليمية والتخفيضات من أبرزها ثلاث منح كاملة لكل سنوات الدراسة باسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تخليداً لإسمه وعرفاناً لجميله على أبناء الوطن وعلى الجامعة.

وأضاف أن هذه المنح الكاملة التي يتم تقديمها للمواطنين ستخصص لدراسة هندسة الاتصالات، أما المنح الجزئية فستخصص لدراسة برامج بكالوريوس الهندسة في التخصصات الأخرى وبرنامج الماجستير في علوم البيانات.

واعتمدت الجامعة تخفيضاً قدره 50% على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات 90% فأكثر في المرحلة الثانوية للدراسة في مرحلة البكالوريوس من داخل وخارج الدولة.

وأشار الدكتور البستكي إلى أن هناك العديد من المنح الأخرى والحسومات المتنوعة. منها منحة وزارة التربية والتعليم ومنحة من رجل الأعمال عادل الكامل لخمسة من الطلبة المتفوقين الحاصلين على 95 % فما فوق. و50% لأبناء المتقاعدين من المواطنين، و10% للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ومن يعمل بالحكومة أو من له أخ أو أخت من الدارسين في الجامعة.

وخصصت الجامعة أيضاً 20% لذوي الاحتياجات الخاصة وجددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي تعاقدها مع الجامعة.

مقدمة لحاملي البطاقة خصومات جديدة بنسب مرتفعة على برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا، وشمل التجديد رفع نسبة الخصم من 30 إلى 35 % على برامج البكالوريوس.

ومن 15 إلى 20 % على برامج الماجستير المعتمدة في الجامعة، ومن 15% إلى 30% لأصحاب بطاقات حماة الوطن وأبشر وفزعة ووفر وموظفي الجامعة وغرفة تجارة وصناعة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي.

إضافة إلى الأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات الحكومية وأقربائهم من الدرجة الأولى، عدا عن إمكانية الدعم المادي من خلال صندوق المنح الدراسية للخريجين الذي أسسه مكتب شؤون الخريجين في الجامعة، كما أن بعض الجهات الرسمية تقوم برعاية أحد فئات هؤلاء الطلبة حسب استراتيجياتها.

وأعلنت الجامعة عن إستمرار فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للراغبين في دراسة هذه البرامج وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في البرامج والتخصصات المختلفة.

يشار إلى أن كلية دبي للأعمال توفر الدراسة لدرجة البكالوريوس في 8 تخصصات، تشمل الإدارة، والمحاسبة، والتمويل والمصارف. والتسويق، وإدارة الموارد البشرية، وريادة الأعمال، وإدارة التوريدات والعمليات اللوجستية، وتخصص الجمارك. فيما تمنح الكلية درجة الماجستير العام خلال 12 إلى 15 شهرا والماجيستير التخصصي خلال عامين في 4 تخصصات. هي الأعمال الدولية والتسويق، والقيادة وإدارة الموارد البشرية، والتمويل والمحاسبة، العمليات واللوجستيات.

أما برامج الدكتوراه فتطرح الكلية 4 تخصصات، تتضمن الإدارة والمحاسبة والمالية وإدارة الموارد البشرية.

فيما تمنح كلية القانون الماجستير في تخصصين مزدوجين، التحكيم وحل النزاعات، وغسيل الأموال والجرائم المالية.

وتقدم كلية الهندسة وتقنية المعلومات برامج لدراسة البكالوريوس في تقنية المعلومات وأمن المعلومات والهندسة الكهربائية في الاتصالات.

والهندسة الكهربائية في الطاقة والقوى، فيما ينضوي تحت درجة الماجستير تخصص علوم البيانات والذي يعتبر من أحدث برامج الماجستير التي تطرحها الجامعة والتي تتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في تطبيقات الذكاء الإصطناعي.