نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتألق في افتتاح آسيوية بناء الأجسام واللياقة البدنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 01:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حقق اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إنجازاً دولياً مميزاً بحصول 3 من أعضاء مجلس الإدارة. على مناصب باتحادي آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، خلال اجتماع الجمعية العمومية في قيرغيزستان.

ونال “أحمد جوهر” عضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام، و”أحمد بن ظبوي الفلاسي” عضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للياقة البدنية. والحكم الدولي “فيصل الغيص الزعابي” منصب الأمين العام للجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام.

وعقد اجتماع الجمعية العمومية على هامش بطولة آسيا لبناء الأجسام في قيرغيزستان، وحضره رئيس الاتحاد الدولي للعبة الدكتور “روفائيل سانتوجا”. والشيخ “عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي” رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور “عادل فهيم” نائب رئيس الاتحاد الدولي وعدد من القيادات الرياضية.

وأهدى الشيخ “عبدالله الشرقي” المناصب الدولية الرياضية الجديدة للهيئة العامة للرياضة والأسرة الرياضية في الإمارات. متمنيا التوفيق والنجاح لأبناء الإمارات في مهامهم المقبلة، بما يسهم في تعزيز دور الرياضة في تطور المجتمع.

وشهدت منافسات اليوم الأول للبطولة بداية مميزة للاعبي الإمارات في منافسات بناء الأجسام. بإحرازهم 10 ميداليات ملونة، 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان، وفق “وام”.