نشكركم على متابعتكم خبر حتى صباح الغد.. “مركز الأرصاد” ينبه قائدي السيارات من الضباب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 11:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

وجه المركز الوطني للأرصاد، تحذيراً من تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، بسبب تشكل الضباب اعتباراً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة.

وناشد المركز – في بيان له اليوم – مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، متوقعاً استمرار الضباب حتى الساعة 8:30 من صباح يوم غد الأحد.