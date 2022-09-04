نشكركم على متابعتكم خبر جمعية الشارقة الخيرية توزع 6000 حقيبة مدرسية على مستحقيها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

وزعت جمعية الشارقة الخيرية 6000 حقيبة مدرسية على مستحقيها إلى جانب أجهزة الحاسوب، من خلال معرض “العودة للمدراس”، وذلك بحضور محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية.

وقال عبدالله سلطان بن خادم: نبارك لأبنائنا الطلاب بدء العام الدراسي الجديد ونتطلع إلى مستقبل ملئ بالنجاح لهم، مشيراً إلى أن معرض “العودة للمدارس” هو معرض موسمي وجزء من المساعدات التعليمية التي تقدمها الجمعية لدعم مسيرة طلبة العلم أبناء الأسر المتعففة.

هذا ونوه بن خادم إلى أن الجمعية تمكنت خلال السنوات السبع الماضية من توفير 41 ألف حقيبة مدرسية، فيما بلغت قيمة المساعدات النقدية للمتعثرين عن سداد الرسوم الدراسية خلال العام الماضي نحو 16.8 مليون درهم.