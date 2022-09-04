نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد في الدولة غداً صحو إلى غائم جزئياً أحياناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 4 سبتمبر 2022 09:57 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، ورطبا ليلا وصباح الإثنين مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا.

حركة الرياح.. جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س.. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 17:50 المد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 02:12 والجزر الثاني عند الساعة **:**.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:07 المد الثاني عند الساعة 05:21 و الجزر الأول عند الساعة 08:59 و الجزر الثاني عند الساعة 22:02.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة و نسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 43 28 90 15 دبي 42 27 90 20 الشارقة 43 28 90 20 عجمان 38 29 90 20 أم القيوين 39 25 90 30 رأس الخيمة 42 25 85 25 الفجيرة 35 29 80 50 العين 42 29 60 10 ليوا 44 28 90 10 الرويس 42 27 85 20 السلع 43 29 95 20 دلما 37 31 80 25 طنب الكبرى 37 30 85 35 طنب الصغرى 37 30 85 35 أبو موسى 37 31 80 35 .