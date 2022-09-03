نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 سبتمبر 2022 09:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها الشديدة محاولة اغتيال كريستينا كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، معبرة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الأرجنتين الصديقة وشعبها في مواجهة العنف والإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.