نشكركم على متابعتكم خبر نهيان بن مبارك يُعزي في وفاة سالم سعيد الضبع الدرمكي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 سبتمبر 2022 07:56 مساءً - متابعة – نغم حسن قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان واجب العزاء في وفاة المرحوم سالم سعيد الضبع الدرمكي وذلك بمجلس المسعودي في مدينة العين. وبحسب “وام”، أعرب معاليه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.