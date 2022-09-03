نشكركم على متابعتكم خبر ‎الإمارات تدين بشدة تفجيراً استهدف مسجداً أفغانستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 سبتمبر 2022 04:03 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة هيرات في أفغانستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية. ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.