نشكركم على متابعتكم خبر سفارة الإمارات في جمهورية كوريا توجه تنبيهاً إلى مواطنيها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 سبتمبر 2022 12:57 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أهابت سفارة الإمارات في جمهورية كوريا، مواطني الدولة المتواجدين في جمهورية كوريا، بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار هينامنور في المناطق الجنوبية لجمهورية كوريا.

ودعت السفارة إلى اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الكورية المعنية.

ولفتت السفارة إلى التواصل معها في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.