نشكركم على متابعتكم خبر توقعات طقس الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 سبتمبر 2022 10:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته بأن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:05 والمد الثاني عند الساعة 06:09 والجزر الأول عند الساعة 10:13 والجزر الثاني عند الساعة 00:23.

بحر عمان: خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 13:22 والمد الثاني عند الساعة 03:44 والجزر الأول عند الساعة 20:48 والثاني عند الساعة 08:59.