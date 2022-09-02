نشكركم على متابعتكم خبر افتتاح فندق هيلتون دبي نخلة جميرا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 06:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أعلنت «هيتلون»، عن افتتاح فندق هيلتون دبي نخلة جميرا الذي يقع في الفندق في بالم ويست بيتش.

ويضم الفندق 608 غرف وأجنحة مع عشرة مطاعم، حيث يستعد ليكون إحدى أفضل وجهات الترفيه والفعاليات على مستوى المدينة.

وينضم فندق هيلتون دبي نخلة جميرا إلى 33 فندقاً أخرى تحمل علامة هيلتون في دولة الإمارات.

وقال يوكيم جان سليفر، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «يعد فندق هيلتون دبي نخلة جميرا إضافة مميزة لجزيرة النخلة الشهيرة عالمياً.

ويقدم الفندق لضيوفه تجربة ضيافة استثنائية على الشاطئ بالإضافة إلى عدد من خيارات تناول الطعام الرائعة. ونحن سعداء بجلب علامة هيلتون الشهيرة إلى هذا الموقع البارز في نخلة جميرا.

ما يضيف إلى الخيارات التي تقدمها العلامة لتجربة إقامة رائعة في دبي، الوجهة السياحية الرائدة عالمياً».

من جهته، قال ليونارد جوز، رئيس العلامة التجارية العالمية لفنادق ومنتجعات هيلتون: «تقع فنادق ومنتجعات هيلتون في أشهر الوجهات على مستوى العالم لتستقبل ضيوفها الذين يبحثون عن أماكن إقامة مميزة.

وينطبق الأمر نفسه على فندق هيلتون دبي نخلة جميرا. ومن خلال موقعه المميز على نخلة جميرا، يقدم الفندق لضيوفه تجربة عطلة استثنائية.

حيث يمكنهم الاستمتاع بالإقامة بجوار الشاطئ وأسلوب الضيافة المعروف عالمياً من هيلتون».

وتواصل فنادق ومنتجعات هيلتون تحقيق نمو ملحوظ، حيث وصلت إلى الفندق رقم 600 ضمن محفظتها مع افتتاح هيلتون دبي نخلة جميرا وهيلتون هيروشيما مؤخراً.