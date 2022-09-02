نشكركم على متابعتكم خبر عقوبة إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

حذرت النيابة العامة للدولة من عقوبة إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة.

وأشارت النيابة العامة عبر حسابها في تويتر إلى أنه طبقاً للمادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوتا إلكترونيا بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.