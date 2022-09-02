نشكركم على متابعتكم خبر تفعيل المخالفات المرورية الآلية بين الإمارات والكويت في هذا الموعد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 02:56 مساءً - متابعة – نور نجيم :

أتمت دولتي الإمارات والكويت إجراءات ربط المخالفات المرورية بين الدولتين وآلية تسجيل المخالفة وتحصيلها إلكترونيا.

ذلك وفقا لما ​أعلنته وزارة الداخلية الكويتية بعد انعقاد اجتماع مرئي بين الفريق الفني لربط المخالفات المرورية بالكويت ونظيره بالإمارات، يوم أمس.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، سيتم تفعيل عملية الربط الآلي للمخالفات وتحصيلها بين البلدين كخطوة أولى مطلع ديسمبر المقبل أي بعد 3 أشهر، تليها في المرحلة الثانية عملية الربط الآلي مع السعودية ثم البحرين ومن ثم باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن عملية الربط الآلي وتحصيل المخالفات المرورية ستشمل المواطنين والمقيمين في البلدين. موضحة أنه في حال ارتكب مواطن كويتي أو وافد مقيم بالكويت أثناء زيارته للإمارات مخالفة مرورية داخل الإمارات سيسمح النظام الآلي بين البلدين بتسجيل المخالفة في قسم المخالفات المرورية بالكويت تحت مسمى (مخالفة خارجية) ومن ثم تحصيل القيمة المالية للمخالفة من الشخص المخالف بالدينار الكويتي بما يعادل قيمتها المالية بالدرهم الإماراتي.

وبعد تحصيل القيمة المالية للمخالفة سيتم إرسالها آلياً إلى قسم تحصيل المخالفات المرورية بالإمارات، وهو ما سيتم كذلك إذا ارتكب مواطن إماراتي أو وافد يقيم في الإمارات مخالفة مرورية داخل الكويت.