نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. كيفية استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 01:53 مساءً - متابعة – نور نجيم :

كشفت شرطة أبوظبي كيفية استبدال رخصة قيادة مركبة صادرة عن دولة أخرى.

وأوضحت أن خدمتها تمكن الأفراد من طـلب استبدال الرخص القيادة الأجنبيـة الصـادرة من بلدان محددة ورخص القيادة الخليجيـة برخصـة صـادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبلغ رسوم الخدمة 600 درهم.

– هوية الإمارات.

– الترجمة القانونية (للرخص الأجنبية).

– فحص النظر.

– إحضار الرخصة الأجنبية الأصلية + الترجمة القانونية للرخصة الأجنبية.

– أن تكون من ضمن الدول المستبدلة.

– أن يكون مقيم في الإمارة.

– أن تكون الرخصة الأجنبية سارية المفعول ودائمة.

وأفادت أنه بالإمكان التقديم للخدمة عبر التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي، والموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، ومراكز الخدمة.