نشكركم على متابعتكم خبر وزارة التربية تصدر بياناً بشأن مادة التربية الإسلامية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 12:55 مساءً - متابعة – نور نجيم :

نشر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه على تويتر، ‏سياسة تدريس مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية في المدارس الخاصة على مستوى الدولة والتي تطبق كافة المناهج التعليمية.

‏وأكدت وزارة التربية في بيانها، إلزامية جميع المدارس الخاصة في الدولة ‏بتطبيق المناهج التعليمية لمادة التربية الإسلامية ‏المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم وتدريسها من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر ولم يطرأ أي تغيير على هذه السياسة، وذلك في المدارس التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والمنهاج الأمريكي.

وأوضحت الوزارة، أن المدارس ‏التي تدرس ‏المنهاج البريطاني، والذي يبلغ عدد سنوات الدراسة فيها 13 سنة، والتي يبدأ الطالب بدراسة الصف الأول فيها قبل نظيره في المنهجين الإماراتي أو الأمريكي بعام، يتم تدريس منهاج التربية الإسلامية الخاص بالصف الأول في المنهاج الإماراتي لطلاب الصف الثاني في المنهج البريطاني؛ لأنهم يكونون بنفس السن الذي يمكنهم من استيعاب المنهاج.

وشددت الوزارة على تدريس جميع الطلاب مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية لمدة 12 عاماً دراسياً سواء كانوا ضمن المنهج البريطاني أو الأمريكي أو الإماراتي.