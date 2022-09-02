نشكركم على متابعتكم خبر سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة ركاض العامري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 07:54 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل : قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. واجب العزاء في وفاة المغفور له ركاض بن سالم العامري. وذلك بمجلس العزاء بمنطقة القرم الشرقي في أبوظبي. وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته. وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.