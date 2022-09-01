نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تطلق الجيل الثالث من جواز السفر والتأشيرات المطورة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 09:56 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إطلاق الجيل الثالث من جواز السفر الإماراتي. والمنظومة المطورة لتأشيرات الدخول والإقامة يوم الإثنين 5 سبتمبر.

وتهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة والالتزام المؤسسي بمبادئ الخمسين، وتعزيز النمور الاقتصادي وجذب الاستثمار.

وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد في وقت سابق اللائحة التنفيذية الجديدة التي تتضمن قواعد وضوابط جديدة. وتسهيل إجراءات الدخول والإقامة في الدولة للأجانب وراغبي العمل والاستثمار والعيش من كل أنحاء العالم، لتعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار. ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام. عبر جذب المواهب والكفاءات المؤهلة من كل أرجاء العالم.

الإقامة الذهبية

وتضم المنظومة المطورة لتأشيرات الدخول، أنواعاً جديدة للإقامات وتأشيرات الدخول وفئات الإقامة الذهبية. تواكب توجهات الدولة في المرحلة القادمة، حيث شهدت الإقامة الذهبية التي تمنح لمدة 10 أعوام مجموعة كبيرة من التعديلات. التي جاءت لتيسير المتطلبات والتوسع في فئات المستفيدين لتضم 7 فئات وهم “المستثمرون، رواد الأعمال، النوابغ من المواهب، العلماء والمتخصصون، أوائل الطلبة والخريجون، رواد العمل الإنساني، خط الدفاع الأول” .

تصاريح الإقامة

وشهدت منظومة تصاريح الإقامة تحديثات نوعية أهمها استحداث الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات. لاستقطاب المستثمرين، ورواد الأعمال، والعمالة الماهرة العالية المستوى وأصحاب العمل الحر. ومنح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر. بعد انتهاء الإقامة أو إلغائها، بما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم، مع تسهيل متطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكل أنواعها.

وشملت منظومة الإقامة المطورة 10 أنواع من الإقامات ضمن 4 غايات. تتمثل في العمل والاستثمار والتعليم والعيش والاستقرار وهي “العمل العادية، والخضراء للعامل الماهر، والخضراء للعامل الحر، والخضراء للمستثمر أو الشريك، والطالب الملتحق بمؤسسة تعليمية، وأفراد الأسرة، والعمل الافتراضي، والأجنبي المتقاعد، ومالك العقار، والحالات الإنسانية” .

تأشيرات الدخول

وتوفر المنظومة المستحدثة من تأشيرات الدخول أغراضاً وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة. كما تطرح لأول مرة تأشيرات للزيارة بدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة. بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، وتتميز بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام. كما أن كل التأشيرات متاحة لسفرة واحدة أو أكثر، وصلاحية دخول لمدة 60 يوماً قابلة للتجديد. وآلية تقديم سهلة ضمن منصة موحدة.

وشملت تأشيرات الدخول 10 أنواع رئيسية وهي «سياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل مؤقتة. استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، الدبلوماسية، دخول مؤقت أو طارئ، دخول مقيمي دول مجلس التعاون”.

جواز السفر

وأوضحت الهيئة، أن إصدار الجيل الجديد من جواز السفر. يأتي ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية. الذي أطلق في يونيو 2021، في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وضمن مسار تعزيز المستهدفات الوطنية. ورفدها بالتنافسية الدولية، وتحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لترسيخ الهوية الإماراتية ومواكبة أحدث التقنيات. في مجال إصدار جوازات السفر، وتقديم خدمات مبتكرة للتعريف بالهوية الشخصية وفق أحدث المعايير الدولية.

ويستهدف الجيل الجديد، تعزيز مرونة ممارسة الأعمال المتصلة بالأفراد ضمن مختلف مؤسسات الدولة. بما يرفع مستوى جودة حياة المواطنين ويوفّر تجربة سفر تعزز مكانة الدولة وريادتها.

مؤكدة حرص الهيئة على تطوير خدماتها المستقبلية تماشياً مع التوجهات المستقبلية للحكومات في العالم. كما يتمتع الإصدار الجديد من جواز السفر بخصائص فنيّة غير مسبوقة ومواصفات أمنية بالغة التعقيد للحد من محاولات التزييف أو التزوير.