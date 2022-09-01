نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد صحو بوجه عام في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وفال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:31 والمد الثاني عند الساعة 05:01 والجزر الأول عند الساعة 09:49 الجزر الثاني عند الساعة 23:12 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:48 والمد الثاني عند الساعة 02:32 والجزر الاول عند الساعة 19:48الثاني عند الساعة 07:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 43 29 90 15 دبي 41 30 80 15 الشارقة 41 26 85 20 عجمان 39 30 90 25 أم القيوين 40 25 85 25 رأس الخيمة 41 27 75 20 الفجيرة 38 29 75 25 العين 43 27 55 10 ليوا 44 26 85 15 الرويس 42 27 90 25 السلع 41 28 85 25 دلما 40 31 80 30 طنب الكبرى 38 32 85 35 طنب الصغرى 38 32 85 35 أبو موسى 38 32 80 30