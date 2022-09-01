نشكركم على متابعتكم خبر خفض تعرفة عدادات الأجرة درهماً في سبتمبر بالشارقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت “هيئة الطرق والمواصلات” في الشارقة، خفض تعرفة عدادات مركبات الأجرة. بواقع درهم واحد عن الشهر الماضي، من بداية سبتمبر. تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي، بالتحديد الشهري لتعرفة فتح عداد مركبات الأجرة. وربطها صعوداً ونزولاً، مع أسعار الوقود الشهرية الصادرة من وزارة الطاقة والبنية التحتية.

انخفاض الوقود

وبينت الهيئة، أنه وفقاً لما أعلنته الوزارة، عن أسعار الجازولين والديزل في الإمارات. التي شهدت انخفاض أسعار الوقود 62 فلساً في سبتمبر.

وتراجع الديزل 27 فلساً، ليترتب عليه انخفاض تسعيرة فتح عدادات مركبات الأجرة، لتصبح من 8:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً 4 دراهم. على أن تكون قيمة الحد الأدنى للرحلة 14.5 درهم، بعد أن كانت قيمة فتح العداد الشهر الماضي 5 دراهم. مع حد أدنى للرحلة 15.5 درهم.

تسعيرة مسائية

أما بين الساعة 10:00 مساءً، وحتى 6:00 صباحاً فتكون 6 دراهم. على أن تكون قيمة الحد الأدنى للرحلة 16.5 درهم، بانخفاض درهم واحد عن الشهر الماضي. حيث كان فتح العداد 7 دراهم، و17.5 درهم قيمة الحد الأدنى للرحلة.

ثقة المتعاملين

وأكدت الهيئة أن الاستباقية في الإعلان عن اختلاف أسعار تعرفة عدادات مركبات الأجرة في الإمارة. تأتي انسجاماً مع سياسات الهيئة وتوجهها في تعاملاتها مع الجمهور. لتحقيق الصدقية والشفافية، وتعزيز ثقة الجمهور ببلوغ أعلى مستويات رضا المتعاملين.