نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. تسجيل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 04:53 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية إجراء 260,132 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية،ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات كشف عن 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 1,015,879 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالة وفيات ضمن الإصابات. ليبقى عدد الوفيات في الدولة 2,341 حالة.

في حين تم تسجيل 540 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 994,898 حالة.