طيران الإمارات توفر”الدرجة السياحية الممتازة” في خمسة مدن جديدة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 04:53 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن خطط لتشغيل طائرات A380 التي سيجري تحديثها، والتي ستضم أحدث مقصورات الدرجة السياحية الممتازة، إلى خمس مدن جديدة، وذلك اعتباراً من ديسمبر المقبل.

والمدن الخمس هي: نيويورك (مطار جيه اف كنيدي) وسان فرانسيسكو وملبورن وأوكلاند وسنغافورة.

كما ستضيف الناقلة مزيداً من مقاعد “السياحية الممتازة” على رحلاتها إلى لندن هيثرو وسيدني مع إدخال مقصوراتها المحسنة إلى خدماتها المنتظمة.

سوف تتضمن أحدث خطط نشرها أيضاً عودة 85 طائرة A380 إلى الأجواء بحلول ديسمبر المقبل، لتلبية الطلب على السفر في موسم عطلات نهاية العام.

وسوف تشغّل طيران الإمارات طائراتها A380، التي سيجري تحديثها وتجهيزها بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، إلى كل من نيويورك جيه اف كنيدي وسان فرانسيسكو وملبورن وأوكلاند وسنغافورة على النحو التالي:

– ستخدم طيران الإمارات الرحلة “ئي كيه 203/ 204” إلى نيويورك جيه اف كنيدي بطائراتها A380 المعدلة، اعتباراً من 1 ديسمبر.

– ستطلق طيران الإمارات مقصورتها السياحية الممتازة إلى أوكلاند لأول مرة لخدمة الرحلة “ئي كيه 448/ 449″، اعتباراً من 15 يناير 2023.

– اعتباراً من 1 فبراير 2023، ستصبح ملبورن ثاني وجهة أسترالية تخدمها طيران الإمارات بطائرة A380 مجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، على الرحلة “ئي كيه 406/ 407”.

– سان فرانسيسكو ستصبح ثاني وجهة أميركية تخدمها طائرة الإمارات A380 المعدلة بتصاميم داخلية حديثة على الرحلة “ئي كيه 225/ 226″، اعتباراً من 15 فبراير 2023.

– سنغافورة ستستقبل لأول مرة طائرة الإمارات A380 المجهزة بالدرجة السياحية الممتازة اعتباراً من 1 مارس 2023، على الرحلة “ئي كيه 354/ 355”.

كما ستعمل طيران الإمارات على تحديث جداول رحلاتها إلى لندن هيثرو وسيدني ونيويورك جون كينيدي بطائراتها A380 المعدلة على الرحلات التالية:

– اعتباراً من 15 ديسمبر 2022، ستصبح سيدني أول مدينة على شبكة طيران الإمارات توفر مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على جميع الرحلات، مع بدء تشغيل الطائرات المعدلة لخدمة الرحلة “ئي كيه 414/ 415”.

– اعتباراً من 1 يناير 2023، سيستقبل مطار لندن هيثرو خدمته اليومية الثالثة بطائرات مجهزة بالدرجة السياحية الممتازة، على الرحلة “ئي كيه 005/ 006”.

– اعتباراً من 15 مارس 2023، ستشغل طيران الإمارات طائرة A380 مجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة لخدمة رحلة ثانية إلى نيويورك حيه اف كنيدي “ئي كيه 201/ 202”.

كما ستطلق طيران الإمارات خدمة A380 مجهزة بالدرجة السياحية الممتازة لأول مرة إلى كرايستشيرش اعتباراً من 26 مارس 2022. كامتداد للرحلة “ئي كيه 412/ 413” من دبي إلى سيدني.

وتقع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرة الإمارات A380 ذات الدرجات الأربع، في مقدمة الدور الرئيسي، وتضم 56 مقعداً بتوزيع 2-4-2. في المقصورة، وتتميز المقاعد بسعتها سواءً للعمل أم الاسترخاء.

بالإضافة إلى ميزات ووظائف، مثل نقاط الشحن وطاولة الكوكتيل الجانبية. وتكتمل التجربة مع وسائل الراحة المنسقة على متن الطائرة، وقائمة أطعمة مبتكرة وخيارات واسعة من المشروبات الفاخرة.