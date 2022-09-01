نشكركم على متابعتكم خبر تعيين أحمد الظنحاني رئيساً لمنتدى مكافحة تمويل الإرهاب في “مينافاتف” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

انتخب سعادة الدكتور أحمد الظنحاني المستشار في النيابة العامة في الدولة رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”.

وقال سعادة الظنحاني: ” يسرني أن يتم اختياري من قبل زملائي في جميع أنحاء المنطقة لرئاسة هذا المنتدى الهام ضمن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /مينافاتف/. إن الإرهاب يشكل تهديداً لكافة سكان العالم ولا يعرف حدوداً. لقد عززت دولة الإمارات خبراتها الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وسأعمل طوال فترة رئاستي لهذا المنتدى لضمان أن يؤدي التبادل الفعال للمعرفة والتنسيق الوثيق إلى تعزيز السلام والأمن من خلال حماية الأنظمة المالية من هذه الأنشطة غير المشروعة”.

ورحب معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل بانتخاب الظنحاني، قائلاً: ” بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بدأت الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة المالية تؤتي ثمارها. وانتخاب الدكتور أحمد الظنحاني لهذا المنصب الرفيع هو دليلٌ إضافي على هذا التقدم المُحرز، وعلى التقدير الكبير الذي يحظى به مسؤولو مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتيون في جميع أنحاء المنطقة. ويأتي هذا التعيين من قبل /مينافاتف/ تأكيداً على سجل الدولة في هذا المجال، والذي يعكس التزامنا المستمر بدعم الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الجرائم المالية”.