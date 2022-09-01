نشكركم على متابعتكم خبر عجمان.. انخفاض أسعار تعرفة مركبات الأجرة التابعة لهيئة النقل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 02:50 مساءً - متابعة – نغم حسن

شهدت أسعار تعرفة مركبات الأجرة التابعة لهيئة النقل في إمارة عجمان انخفاضاً ليوائم انخفاض سعر الوقود.

ويشير هذا الانخفاض الملحوظ في تعرفة مركبات الأجرة إلى المبدأ المستند على تحرير أسعار الوقود وإبقاء الأسعار متناسبة مع تكاليف الوقود.

ويدل الانخفاض في أسعار تعرفة مركبات الأجرة على نجاح خطط التحول الرقمي التي طورتها الهيئة بهدف تطوير القطاع الحيوي وإسعاد مستخدمي مركبات الأجرة في الإمارة.