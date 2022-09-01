أدنوك تصدر أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 02:50 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، اليوم الخميس، عن تصدير أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون من إنتاج دولة الإمارات إلى ألمانيا.

وتعد هذه الشحنة أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون يتم شحنها إلى ألمانيا، لصالح “أوربيس”، المزود العالمي الرائد للمعادن غير الحديدية. وواحد من أكبر شركات إعادة تدوير النحاس على مستوى العالم، والتي يقع مقرها الرئيسي في هامبورغ بألمانيا.

وعند وصول الشحنة التجريبية إلى ألمانيا، ستتولى شركة “هامبورجر هافن آند لوجستيك” إحدى الشركات اللوجيستية الرائدة في أوروبا عمليات مناولة الشحنة.

وتم إنتاج هذه الشحنة التجريبية من قبل شركة “فرتيجلوب”، المشروع المشترك بين “أدنوك وأـو سي آي”، في مصنعها “فرتيل” في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي.

وتعد هذه الشحنة الأولى ضمن عدة شحنات تجريبية تعتزم “أدنوك” تصديرها لعملائها في ألمانيا، في سعيها لتوسيع شراكتها الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل جميع مكونات وجوانب سلسلة القيمة للهيدروجين.

وتخطط “أوروبيس” لاستخدام الأمونيا منخفضة الكربون كمادة وسيطة في مصنعها لقضبان الأسلاك، وفق “البيان”. واختبار تطبيقها كمصدر إضافي للطاقة منخفض الكربون للتأهيل الصناعي.

ويمتلك الهيدروجين الذي تحمله الأمونيا القدرة على أن يكون مصدراً للطاقة منخفضة الكربون، لعمليات إنتاج المعادن المتعددة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

وتعد الأمونيا منخفضة الكربون وقوداً ناقلاً للهيدروجين ذو إمكانيات واعدة واستخدامات واسعة النطاق، حيث يستخدم في مجموعة واسعة من العمليات الصناعية. بما في ذلك النقل وتوليد الكهرباء والصناعات مثل إنتاج الصلب والاسمنت والأسمدة.

ويتم تصنيع مادة الأمونيا الزرقاء من النيتروجين والهيدروجين “الأزرق” الناتج من الغاز الطبيعي. حيث يتم تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا. ويتم التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الذي يعد من النواتج الثانوية لهذه العملية.