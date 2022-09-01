أبوظبي تحتضن المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن من 8 إلى 10 سبتمبر

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تنظم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجموعه موانئ أبوظبي. المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري في أبوظبي.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخة “فاطمة بنت مبارك” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”.

ويهدف إلى استعراض الإنجازات والتحديات ذات الصلة بقرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يؤكد على أهمية المشاركة المتساوية للمرأة. وانخراطها الكامل في جميع الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن في مناطق النزاع حول العالم، وفي مرحلة البناء ما بعد انتهاء النزاعات.

كما يسعى، وفق “وام”، إلى وضع إجراءات محددة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لدولة الإمارات للاستجابة للقرار وتفعيله.

ويخصص المؤتمر خلال فعالياته وقتاً لاستعراض لمحة عن العديد من القيادات النسائية المشاركات في أماكن الصراعات وتسويات ما بعد النزاعات. وأهم التحديات التي واجهت تلك القيادات على أرض الواقع، كعدم توافر الدعم الكافي للنساء في مناطق الحروب والنزاعات وزيادة مهامهن المتعلقة برعاية الأبناء وتوفير الطعام والماء ورعاية المرضى.

كما يركز المؤتمر خلال جلساته على بحث سُبل تحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها الأمم المتحدة لزيادة مشاركة النساء في قوات حفظ السلام الأممية. مثل زيادة نسبتهن في الوحدات ذات المهام العسكرية إلى حوالي 15%، والقوات ذات المهام الشرطية إلى 20% بحلول عام 2028.