نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان شوكت ميرضيايف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس شوكت ميرضيايف.