نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة جمهورية سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة زوزانا تشابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة زوزانا تشابوتوفا.