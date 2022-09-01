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انخفاض أسعار الوقود لشهر سبتمبر في الإمارات

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 07:54 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات، الأربعاء. عن أسعار الوقود لشهر سبتمبر/ آب 2022.

وبحسب القرارات الجديدة، فقد تراجعت أسعار الوقود في الدولة بأكثر من 15%.

وتم تخفيض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 62 فلساً من  4.03 درهم في أغسطس الى 3.41 درهم في سبتمبر ، وبنسبة تصل الى 15.4%.

كما نزل سعر لتر البنزين خصوصي «95»  بمقدار62 فلساً  من 3.92 درهم في أغسطس الى 3.30 درهم في سبتمبر بنسبة تصل الى 15.8% .

وكذلك نزل سعر لتر بنزين “إي بلس” «91» بمقدار 62 فلساً من 3.84 درهم في أغسطس الى 3.22 درهم في سبتمبر . وبنسبة تصل الى 16.2%  ..

كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 27 فلساً لكل ليتر من 4.14 درهم في أغسطس.  إلى 3.87 درهم في سبتمبر بنسبة 6.5 %

انخفاض أسعار الوقود لشهر سبتمبر في الإمارات


انخفاض أسعار الوقود لشهر سبتمبر في الإمارات

وكانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر أغسطس الماضي. بمقدار 60 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 13 و 13.5%. كما تم تخفيض الديزل بمقدار 62 فلساً لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 .

كما  أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2022.  بمقدار يتراوح بين 12 و13 فلساً في البنزين و21 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2021.

و أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2021 بمقدار يتراوح بين 3 فلوس في البنزين و4 فلوس في الديزل لكل ليتر. مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2021 .

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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