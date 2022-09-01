نشكركم على متابعتكم خبر انخفاض أسعار الوقود لشهر سبتمبر في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 1 سبتمبر 2022 07:54 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

أعلنت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات، الأربعاء. عن أسعار الوقود لشهر سبتمبر/ آب 2022.

وبحسب القرارات الجديدة، فقد تراجعت أسعار الوقود في الدولة بأكثر من 15%.

وتم تخفيض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 62 فلساً من 4.03 درهم في أغسطس الى 3.41 درهم في سبتمبر ، وبنسبة تصل الى 15.4%.

كما نزل سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار62 فلساً من 3.92 درهم في أغسطس الى 3.30 درهم في سبتمبر بنسبة تصل الى 15.8% .

وكذلك نزل سعر لتر بنزين “إي بلس” «91» بمقدار 62 فلساً من 3.84 درهم في أغسطس الى 3.22 درهم في سبتمبر . وبنسبة تصل الى 16.2% ..

كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 27 فلساً لكل ليتر من 4.14 درهم في أغسطس. إلى 3.87 درهم في سبتمبر بنسبة 6.5 %

وكانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر أغسطس الماضي. بمقدار 60 فلساً في البنزين وبنسبة تخفيض تتراوح بين 13 و 13.5%. كما تم تخفيض الديزل بمقدار 62 فلساً لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 .

كما أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2022. بمقدار يتراوح بين 12 و13 فلساً في البنزين و21 فلساً في الديزل لكل ليتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2021.

و أقرت خفض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2021 بمقدار يتراوح بين 3 فلوس في البنزين و4 فلوس في الديزل لكل ليتر. مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2021 .