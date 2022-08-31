نشكركم على متابعتكم خبر “بيئة الشارقة” تصدر توضيحاً بشأن تواجد سمكة قرش قرب شواطئ خورفكان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 08:51 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدرت “بيئة الشارقة” توضيحاً بخصوص ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن تواجد سمكة قرش بالقرب من شواطئ خورفكان.

وبينت “بيئة الشارقة ” بأن هذا النوع من القروش لا يشكل خطراً على الإنسان ولا يهاجم إلا في حالة مضايقته أو لمسه.

ونصحت مرتادي الشواطئ في حالة وجود قرش بالخروج من الماء بهدوء، وعدم اعتراض طريقه.