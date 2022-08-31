نشكركم على متابعتكم خبر الطقس غداً في الدولة صحو بوجه عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 07:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:05 المد الثاني عند الساعة 04:14 . الجزر الأول عند الساعة 09:31 الجزر الثاني عند الساعة 22:19.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:20 المد الثاني عند الساعة 01:36 الجزر الاول عند الساعة 19:01 الثاني عند الساعة 06:50.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 42 29 85 15 دبي 43 30 80 20 الشارقة 42 25 90 20 عجمان 41 28 90 25 أم القيوين 43 25 90 20 رأس الخيمة 44 25 75 25 الفجيرة 41 28 80 30 العين 43 27 65 15 ليوا 44 28 80 25 الرويس 42 29 85 25 السلع 41 28 95 30 دلما 39 29 80 30 طنب الكبرى 38 30 90 35 طنب الصغرى 38 30 75 35 أبو موسى 38 30 80 25.